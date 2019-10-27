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ФГВФЛ с начала года предоставил неплатежеспособным банкам 6,6 миллиарда

ФГВФЛ с начала года предоставил неплатежеспособным банкам 6,6 миллиарда

В январе-сентябре 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 6 628,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Из общей суммы поступления от реализации активов составили 5 714,1 млн грн, погашения кредитов – 809,1 млн грн, аренды имущества – 88,8 млн грн, погашения ценных бумаг – 16,6 млн грн.

За сентябрь 2019 года поступления в неплатежеспособные банки составили 959,3 млн грн, из которых 885,9 млн грн – от продажи активов этих банков.

По объемам поступлений от реализации активов по итогам сентября 2019 года лидировали, в частности:

  • ПАО «КБ «Хрещатик» – 425,2 млн грн;
  • АО «ВТБ банк» – 103,6 млн грн;
  • ПАО «КБ «Надра» – 97,6 млн грн;
  • АО «Дельта банк» – 58,9 млн грн;
  • АО «Имэксбанк» – 43,5 млн грн.

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Кроме того, в общей сумме поступлений за сентябрь 2019 года 65,3 млн грн составили средства от погашения кредитов; 8,1 млн грн – от аренды имущества. От погашения ценных бумаг средства не поступали.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 сентября 2019 года в Украине 76 действующих банков, из них 36 с иностранным капиталом, в том числе – 24 со 100% иностранным капиталом.
  • Фонд гарантирования вкладов разработал ряд законодательных инициатив, цель которых – вернуть средства вкладчикам 200+ и заставить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить причиненные убытки.
По материалам Finance.UA
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