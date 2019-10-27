ПриватБанк запустил сервис пополнения KyivSmartCard

ПриватБанк запустил новый сервис пополнения транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро.

Об этом сообщил заместитель руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько.

Пополнить KyivSmartCard и проездные теперь можно во всех терминалах самообслуживания ПриватБанка, установленных в фойе станций столичного метрополитена.

Как это сделать:

онлайн-сервис пополнения транспортных карт и проездных работает в мобильном Приват24;

меню «Транспорт» –> «Киев».

Для клиентов, которые не пользуются KyivSmartCard, работает Telegram-бот и покупка разовых QR-билетов в Приват24.

Справка Finance.ua:

Единый электронный билет существует в двух видах: материальный (транспортная карта Kyiv Smart Card, распечатанный одноразовый QR-билет) и электронный (сгенерированный QR-билет в смартфоне).

Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность купить от 1 до 50 поездок с возможностью сэкономить (при покупке 50 поездок экономия составляет 1,5 грн за каждую поездку).