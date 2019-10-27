ПриватБанк запустил сервис пополнения KyivSmartCard

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ПриватБанк запустил новый сервис пополнения транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро.
Об этом сообщил заместитель руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько.
Пополнить KyivSmartCard и проездные теперь можно во всех терминалах самообслуживания ПриватБанка, установленных в фойе станций столичного метрополитена.
Как это сделать:
Для клиентов, которые не пользуются KyivSmartCard, работает Telegram-бот и покупка разовых QR-билетов в Приват24.
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