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ПриватБанк запустил сервис пополнения KyivSmartCard

ПриватБанк запустил сервис пополнения KyivSmartCard

ПриватБанк запустил новый сервис пополнения транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро.

Об этом сообщил заместитель руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько.

Пополнить KyivSmartCard и проездные теперь можно во всех терминалах самообслуживания ПриватБанка, установленных в фойе станций столичного метрополитена.

Как это сделать:

  • онлайн-сервис пополнения транспортных карт и проездных работает в мобильном Приват24;
  • меню «Транспорт» –> «Киев».

Для клиентов, которые не пользуются KyivSmartCard, работает Telegram-бот и покупка разовых QR-билетов в Приват24.

Справка Finance.ua:

  • Единый электронный билет существует в двух видах: материальный (транспортная карта Kyiv Smart Card, распечатанный одноразовый QR-билет) и электронный (сгенерированный QR-билет в смартфоне).
  • Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность купить от 1 до 50 поездок с возможностью сэкономить (при покупке 50 поездок экономия составляет 1,5 грн за каждую поездку).
  • Купить Kyiv Smart Card можно в кассах 10 станций метро, в автоматах самообслуживания на 13 станциях метро, в фуникулере, в сети Т-киосков на остановках общественного транспорта.

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По материалам Finance.UA
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