День финансов, 1 ноября: о финмониторинге, наземном метро вокруг Киева, реальных зарплатах

Пятница, 1 ноября, завершила неделю следующими знаковыми новостями:

Против “отмыва”. Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении проект закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Согласно законопроекту, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн.

IBAN всем в помощь. В Нацбанке сообщили, что все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN. Окончательный переход всех расчетов клиентов на стандарт IBAN состоится с 13 января 2020 года. Как сообщается, с этой даты клиенты смогут проводить расчеты исключительно с использованием IBAN.

Мало, мало, мало тепла. Как сообщают в Минрегионе, если тепло в квартире отсутствует, необходимо обратиться в организацию, с которой заключены договорные отношения, если там не реагируют – в органы местного самоуправления и местные государственные администрации. Обратиться также можно в Минрегион для решения вопроса по существу.

Зарплаты в Украине: ожидания и реальность. В Украине ожидания размера заработных плат превышают предложения работодателей на 17%. Интересно, что 37% работников готовы поменять работу, которая полностью их устраивает, если им повысят зарплату вдвое. Такие данные приводят аналитики robota.ua.

Кстати, если вы вдруг думали-гадали, почему растут зарплаты. Нацбанк решил разъяснить. В НБУ отмечают, что в Украине стремительно растут зарплаты, и этому способствуют три фактора. Это законодательное изменение минимальной зарплаты, инфляция и нехватка рабочей силы из-за трудовой миграции.

Мост через Русановский пролив – done. Сегодня полностью открыли движение автотранспорта по отремонтированному метро мосту через Русановский пролив. По словам строителей, дорожное покрытие прослужит не менее 10 лет. Напомним, что Русановский метро мост не ремонтировали более 40 лет.

В то же время, вокруг Киева уже хотят построить наземное метро. В Мининфраструктуры планируют, что линия будет проходить вокруг города, через Троещину и будет соединена со станциями метрополитена и пригородными железнодорожными станциями.

Соглашение о транзите газа с РФ — условие от Украины. Украина в переговорном процессе по транзиту российского газа по своей территории настаивает, чтобы соответствующее соглашение было долгосрочным и объемы газа позволяли обеспечить обслуживание газотранспортной системы. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук четкого срока подписания договора не называет.