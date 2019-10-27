Правительство планирует построить наземное метро вокруг Киева - Криклий

Министерство инфраструктуры планирует построить наземное метро вокруг Киева, которое будет сообщаться с метрополитеном и проходить через Троещину.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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“Это будет кольцевая. Это будет наземное метро, ​​нечто похожее на пригородную электричку… Это вокруг Киева, а также на Троещину. Мы будем убеждать, мы уже встречались с представителями Киевской администрации, что не стоит вкладывать деньги в подземное метро”, – сказал Криклий.

Криклий подчеркнул, что линия будет проходить вокруг города, через Троещину и будет соединена со станциями метрополитена и пригородными железнодорожными станциями.

Министр транспорта считает, что такое решение решит логистические вопросы как в Киеве, так и за его пределами.