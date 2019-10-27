0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 546 0

Правительство планирует построить наземное метро вокруг Киева - Криклий

Правительство планирует построить наземное метро вокруг Киева - Криклий

Министерство инфраструктуры планирует построить наземное метро вокруг Киева, которое будет сообщаться с метрополитеном и проходить через Троещину.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читайте также: Метро в Троещину смогут построить через 3-5 лет – Кличко

“Это будет кольцевая. Это будет наземное метро, ​​нечто похожее на пригородную электричку… Это вокруг Киева, а также на Троещину. Мы будем убеждать, мы уже встречались с представителями Киевской администрации, что не стоит вкладывать деньги в подземное метро”, – сказал Криклий.

Криклий подчеркнул, что линия будет проходить вокруг города, через Троещину и будет соединена со станциями метрополитена и пригородными железнодорожными станциями.

Министр транспорта считает, что такое решение решит логистические вопросы как в Киеве, так и за его пределами.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.