Завершен переход на международный стандарт IBAN

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Все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN для удобной идентификации банковских счетов и осуществления расчетов между ними.Об этом говорится на сайте НБУ.
Отныне номера счетов клиентов банков в Украине содержат 29 символов и будут отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.
Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает более комфортным оформление расчетных документов.
Включительно до 12 января 2020 года можно использовать те платежные реквизиты, которые применялись до внедрения этого международного стандарта.
В этот период банки принимают к исполнению документы на перевод средств клиентов, в которых заполнены или пара реквизитов “Код банка” и “Счет”, или счет по стандарту IBAN.
Окончательный переход всех расчетов клиентов на стандарт IBAN состоится с 13 января 2020 года – с этой даты клиенты смогут проводить расчеты исключительно с использованием IBAN.
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