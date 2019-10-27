Завершен переход на международный стандарт IBAN

Все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN для удобной идентификации банковских счетов и осуществления расчетов между ними.

НБУ

Об этом говорится на сайте

Отныне номера счетов клиентов банков в Украине содержат 29 символов и будут отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.

Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает более комфортным оформление расчетных документов.

Включительно до 12 января 2020 года можно использовать те платежные реквизиты, которые применялись до внедрения этого международного стандарта.

В этот период банки принимают к исполнению документы на перевод средств клиентов, в которых заполнены или пара реквизитов “Код банка” и “Счет”, или счет по стандарту IBAN.

Окончательный переход всех расчетов клиентов на стандарт IBAN состоится с 13 января 2020 года – с этой даты клиенты смогут проводить расчеты исключительно с использованием IBAN.

Справка Finance.ua:

IBAN (International Bank Account Number) – международный номер банковского счета. Каждое государство самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN согласно требованиям стандарта ISO 13616.

Переход на стандарт IBAN начался 5 августа 2019 года и продолжался до 31 октября 2019 года.