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Парламент одобрил закон о финмониторинге в первом чтении

Парламент одобрил закон о финмониторинге в первом чтении

Парламентарии приняли в первом чтении законопроект №2179 “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Решение поддержали 278 народных депутатов.

Что это даст – возможность усовершенствовать организацию первичного и государственного финансового мониторинга и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Что предусматривается законопроектом:

  • поднятие планки проведения мониторинга со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн и повышение ответственности за нарушения.
  • сосредоточение внимания участников системы финансового мониторинга на самых высоких рисках, угрозах и уязвимостях. В частности, состоится переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и в соответствии с кейсовой отчетностью о подозрительных операциях своих клиентов;
  • разрешение на использование результатов надлежащей проверки, осуществленной другим субъектом первичного финмониторинга;
  • создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушение;

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  • определение штрафа за масштабные и системные нарушения. Максимальный штраф для банков и финансовых учреждений составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан именно за системные нарушения, а не единичные злоупотребления (для других лиц – до 1 млн необлагаемых минимумов). Санкции будут применяться регуляторами, которые проводят проверки (НБУ, НКЦБФР и др.), с обязательным учетом обстоятельств совершенного нарушения и финансового состояния субъекта.
  • сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетность о финансовых операциях благодаря возможности автоматизации процесса предоставления информации и уменьшению периодичности информирования.

Справка Finance.ua:

  • 31 октября Рада одобрила закон об ответственности за незаконное обогащение. Закон предусматривает: введение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.
По материалам Finance.UA
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