Парламент одобрил закон о финмониторинге в первом чтении

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Парламентарии приняли в первом чтении законопроект №2179 “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
Решение поддержали 278 народных депутатов.
Что это даст – возможность усовершенствовать организацию первичного и государственного финансового мониторинга и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Что предусматривается законопроектом:
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