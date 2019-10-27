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Полностью открыто движение автотранспорта по отремонтированному метро мосту через Русановский пролив (видео)

Полностью открыто движение автотранспорта по отремонтированному метро мосту через Русановский пролив (видео)

Сегодня, 1 ноября, полностью открыли движение автотранспорта по отремонтированному метро мосту через Русановский пролив.

Об этом говорится в сообщении мэра Киева на его странице в facebook.

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“На мосту уложили финальный слой асфальта. Современное покрытие, по словам строителей, прослужит не менее 10 лет. Также обновили пешеходные тротуары с обеих сторон моста. В течение двух дней специалисты завершат устанавливать отдельные металлоконструкции ограждения”, – отметил он.

Во время ремонта оказалось, что необходимо заменить и внутренние металлические конструкции объекта. На мосту поставили новые внутренние ванты, потому что старые из-за попадания влаги почти сгнили. Весь процесс замены контролировали специалисты из Германии и Чехии. Также капитально отремонтировали нижнюю часть моста. Там усилили опоры и сделали гидроизоляцию всей конструкции.

Справка Finance.ua:

  • Русановский метро мост не ремонтировали более 40 лет.
  • 1 ноября в Киеве открыт новый участок Большой окружной автомобильной дороги – от проспекта Рокоссовского до проспекта Семьи Кульженко.
По материалам Finance.UA
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