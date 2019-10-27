В НБУ объяснили, почему растут зарплаты украинцев

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Национальный банк называет факторы высоких темпов роста зарплат в Украине на протяжении последних лет.
Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Самый весомый из факторов – законодательное изменение минимальной зарплаты.
Оно не только оказывает прямое влияние на вознаграждение работников с низким зарплатами, но ускоряет рост и других окладов.
Второй фактор изменения зарплаты – инфляция. Она существенно усилилась после кризиса 2014-2015 годов, но в последние годы снижается в ответ на ослабление инфляционного давления, чему способствуют жесткая монетарная политика и взвешенная фискальная политика.
Третий фактор – нехватка рабочей силы, обусловленная усилением трудовой миграции после экономического кризиса 2014-15 гг.
“Однако в отличие от стран ЕС и США зарплата в Украине мало чувствительна к изменениям производительности труда. Это создает проблему для экономики, подпитывая инфляционное давление. Неинфляционное увеличение зарплат и их приближение к уровню соседних европейских стран могут быть обеспечены путем проведения ключевых реформ, в частности рынка труда и образования”, – отмечается в сообщении.
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