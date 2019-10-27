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В НБУ объяснили, почему растут зарплаты украинцев

В НБУ объяснили, почему растут зарплаты украинцев

Национальный банк называет факторы высоких темпов роста зарплат в Украине на протяжении последних лет.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Самый весомый из факторов – законодательное изменение минимальной зарплаты.

Оно не только оказывает прямое влияние на вознаграждение работников с низким зарплатами, но ускоряет рост и других окладов.

Второй фактор изменения зарплаты – инфляция. Она существенно усилилась после кризиса 2014-2015 годов, но в последние годы снижается в ответ на ослабление инфляционного давления, чему способствуют жесткая монетарная политика и взвешенная фискальная политика.

Третий фактор – нехватка рабочей силы, обусловленная усилением трудовой миграции после экономического кризиса 2014-15 гг.

“Однако в отличие от стран ЕС и США зарплата в Украине мало чувствительна к изменениям производительности труда. Это создает проблему для экономики, подпитывая инфляционное давление. Неинфляционное увеличение зарплат и их приближение к уровню соседних европейских стран могут быть обеспечены путем проведения ключевых реформ, в частности рынка труда и образования”, – отмечается в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал город в Украине с самой высокой средней зарплатой.
  • По его словам, самая высокая средняя зарплата – в Мариуполе. На втором месте – Киев, на третьем – Днепр. Харьков и Одесса делят 4 и 5 места.
  • По данным Госстата, самую высокую среднюю оплату труда по-прежнему получают жители столицы – в среднем 15 620 грн.

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По материалам Finance.UA
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