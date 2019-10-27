0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Куда обращаться, если в вашем жилище еще не включено централизованное отопление

Куда обращаться, если в вашем жилище еще не включено централизованное отопление

Для полного запуска отопления в Киеве необходимо 10 дней. Об этом сообщал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. Но если у вас дома по-прежнему холодные батареи, в Министерстве развития общин и территорий рассказали, куда следует обращаться.

Об этом сообщают в Министерстве развития общин и территорий.

Как сэкономить на коммуналке 2019

Основная причина холодных батарей – неотрегулированная система подачи теплового носителя в квартиры дома.

Кто должен устранить неисправности:

Организация, обслуживающая внутридомовые системы теплоснабжения (ЖЭК, управляющий, теплоснабжающая организация (исполнитель услуг).

Что делать, если отсутствует тепло в квартире:

  • нужно обратиться в организацию, с которой заключены договорные отношения (исполнителя услуг);
  • если там не реагируют – в органы местного самоуправления и местные государственные администрации;
  • обращения также могут быть направлены в Минрегион для соответствующего реагирования и решения вопроса по существу.

Кто ответственен за начало и прохождение отопительного сезона – орган местного самоуправления.

Справка Finance.ua:

Районы столицы с наибольшими рисками порывов теплосетей:

  • Наибольшие риски порывов теплосетей в течение нынешнего отопительного сезона в Киеве касаются Шевченковского, Подольского, Оболонского и Святошинского районов.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.