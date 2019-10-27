Куда обращаться, если в вашем жилище еще не включено централизованное отопление

Для полного запуска отопления в Киеве необходимо 10 дней. Об этом сообщал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. Но если у вас дома по-прежнему холодные батареи, в Министерстве развития общин и территорий рассказали, куда следует обращаться.

Об этом сообщают в Министерстве развития общин и территорий.

Основная причина холодных батарей – неотрегулированная система подачи теплового носителя в квартиры дома.

Кто должен устранить неисправности:

Организация, обслуживающая внутридомовые системы теплоснабжения (ЖЭК, управляющий, теплоснабжающая организация (исполнитель услуг).

Что делать, если отсутствует тепло в квартире:

нужно обратиться в организацию, с которой заключены договорные отношения (исполнителя услуг);

если там не реагируют – в органы местного самоуправления и местные государственные администрации;

обращения также могут быть направлены в Минрегион для соответствующего реагирования и решения вопроса по существу.

Кто ответственен за начало и прохождение отопительного сезона – орган местного самоуправления.

Справка Finance.ua:

Районы столицы с наибольшими рисками порывов теплосетей: