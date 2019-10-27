Куда обращаться, если в вашем жилище еще не включено централизованное отопление

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Для полного запуска отопления в Киеве необходимо 10 дней. Об этом сообщал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. Но если у вас дома по-прежнему холодные батареи, в Министерстве развития общин и территорий рассказали, куда следует обращаться.
Об этом сообщают в Министерстве развития общин и территорий.
Основная причина холодных батарей – неотрегулированная система подачи теплового носителя в квартиры дома.
Кто должен устранить неисправности:
Организация, обслуживающая внутридомовые системы теплоснабжения (ЖЭК, управляющий, теплоснабжающая организация (исполнитель услуг).
Что делать, если отсутствует тепло в квартире:
Кто ответственен за начало и прохождение отопительного сезона – орган местного самоуправления.
Районы столицы с наибольшими рисками порывов теплосетей:
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