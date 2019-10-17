Названы сроки полного запуска отопления в Киеве

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Для полного запуска отопления в Киеве необходимо 10 дней.
Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
В КГГА отметили, что планируют на следующую неделю запустить большинство объектов.
“На подключение в целом нужно будет около 10 календарных дней. Таким образом на следующую неделю мы планируем большинство объектов запустить”, – сказал Пантелеев.
Отметим, что сегодня в Киеве стартовал отопительный сезон.
Сегодня из-за срыва отопительного сезона мэр города Новый Роздол Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке.
Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что в этом городе срывается начало отопительного сезона. Кроме того, в городах Новый Роздол и Новояворовск объявили чрезвычайную ситуацию из-за срыва включения отопления.
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