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В столице назвали районы с наибольшими рисками порывов теплосетей

В столице назвали районы с наибольшими рисками порывов теплосетей

Наибольшие риски порывов теплосетей в течение нынешнего отопительного сезона в Киеве касаются Шевченковского, Подольского, Оболонского и Святошинского районов.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время брифинга.

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“Мы не застрахованы от аварий в любом месте. В общем система теплоснабжения изношена от 60 до 80%, в зависимости от конкретного объекта. Наиболее тяжелые в этом плане Шевченковский, Подольский, Оболонский и Святошинский районы”, – отметил Пантелеев.

По его словам, в этих районах традиционно проходит наиболее сложное подключение к теплу, а кроме того, возникает большее количество аварий и порывов во время отопительного сезона. Несмотря на проведенные ремонтные работе и замену сетей, такие проблемы вероятны и в этом году.

При этом он добавил, что, по оценке Всемирного банка, во избежание аварийных ситуаций и для стабилизации ситуации с отоплением в Киеве, необходимо ежегодно осуществлять замену 170 км сетей в течение 5 лет.

По материалам УНН
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