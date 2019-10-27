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Зарплаты в Украине: ожидания и реальность

Зарплаты в Украине: ожидания и реальность

В то время как за рубежом в 3 квартале 2019 года средний заработок составлял 41 031 грн (в эквиваленте), в украинских городах-миллионниках платили в среднем 13 174 грн.

Об этом свидетельствует аналитика robota.ua

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Средние предлагаемые зарплаты в Украине:

  • в Киеве – 15 024 грн;
  • в Одессе – 13 362 грн;
  • Львове – 12 742 грн;
  • Днепре – 12 402 грн;
  • Харькове – 12 340 грн.

После весенних выборов в Украине люди ожидали повышения заработных плат, поэтому в 3 квартале этого года ожидания превышают предложения работодателей на 17%.

Любопытно, что за знание английского, к примеру, больше всего готовы доплачивать в таких сферах как:

  • агробизнес и сельское хозяйство. Со знанием языка сотруднику предложат 34 804 грн, без обязательного знания – 18 473 грн;
  • банки, инвестиционные и лизинговые компании. Со знанием – 30 082 грн, без – 12 696 грн;
  • бухгалтерия, налоги, финансы. 19 995 грн и 12 091 грн соответственно;
  • логистика и таможня. 19 651 грн и 12 346 грн.

Среди причин, по которым респонденты меняют место работы:

  • 61,2% ушли из-за низкой зарплаты;
  • 48,3% – из-за отсутствия карьерного роста;
  • 40,7% – перестали получать от нее удовольствие;
  • 38,3% – не нашли общий язык с коллегами;
  • 31,8% – работали в плохих условиях труда.

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Согласно опросу портала robota.ua, 37% работников готовы поменять работу, которая полностью их устраивает, если им повысят зарплату вдвое. Еще 25% согласны на повышение в 1,5 раза, 14% хотят зарплату на 30% больше, и 10% – аж в три раза выше их нынешней. И только 13,3% не перейдут на другую работу, даже при условии большей заработной платы.

По материалам Finance.UA
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