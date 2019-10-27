Зарплаты в Украине: ожидания и реальность

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В то время как за рубежом в 3 квартале 2019 года средний заработок составлял 41 031 грн (в эквиваленте), в украинских городах-миллионниках платили в среднем 13 174 грн.
Об этом свидетельствует аналитика robota.ua
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Средние предлагаемые зарплаты в Украине:
После весенних выборов в Украине люди ожидали повышения заработных плат, поэтому в 3 квартале этого года ожидания превышают предложения работодателей на 17%.
Любопытно, что за знание английского, к примеру, больше всего готовы доплачивать в таких сферах как:
Среди причин, по которым респонденты меняют место работы:
Согласно опросу портала robota.ua, 37% работников готовы поменять работу, которая полностью их устраивает, если им повысят зарплату вдвое. Еще 25% согласны на повышение в 1,5 раза, 14% хотят зарплату на 30% больше, и 10% – аж в три раза выше их нынешней. И только 13,3% не перейдут на другую работу, даже при условии большей заработной платы.
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