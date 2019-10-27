Трудовые книжки отменят: каких документов будет достаточно при оформлении на работу

Кабинет Министров Украины намерен отменить обязательность трудовых книжек до конца текущего года.

Об этом рассказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью ЭП.

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В сообщении говорится, что правительство начало разрабатывать законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

«Мы собрали чат, коллеги написали законопроект и постановление, мы неделю назад пустили их в работу. Я надеюсь, что в этом году сможем реализовать», — отметил министр.

Согласно законопроекту, работодатель сможет больше не требовать трудовую книжку. При оформлении на работу достаточно будет принести паспорт и идентификационный код налогоплательщика.

Зато Дубилет подчеркнул, что полной отмены трудовой книжки не будет, однако работодатель не обязан сохранять документ, и не будет требовать его.