Трудовые книжки отменят: каких документов будет достаточно при оформлении на работу

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Кабинет Министров Украины намерен отменить обязательность трудовых книжек до конца текущего года.
Об этом рассказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью ЭП.
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В сообщении говорится, что правительство начало разрабатывать законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.
«Мы собрали чат, коллеги написали законопроект и постановление, мы неделю назад пустили их в работу. Я надеюсь, что в этом году сможем реализовать», — отметил министр.
Согласно законопроекту, работодатель сможет больше не требовать трудовую книжку. При оформлении на работу достаточно будет принести паспорт и идентификационный код налогоплательщика.
Зато Дубилет подчеркнул, что полной отмены трудовой книжки не будет, однако работодатель не обязан сохранять документ, и не будет требовать его.
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