Премьер назвал условия подписания соглашения о транзите газа с РФ

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Украина в переговорном процессе по транзиту российского газа по своей территории настаивает, чтобы соответствующее соглашение было долгосрочным и объемы газа позволяли обеспечить обслуживание газотранспортной системы.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству в парламенте.
“Четкий срок подписания соглашения я вам сказать не могу, потому что для этого надо, чтобы его подписала и российская сторона. Мы стоим на украинских интересах, а это значит, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на 1 год, и мы будем требовать гарантий транзита в достаточном количестве для возможности обслуживания ГТС”, – отметил Гончарук.
По его словам, соглашение подписывается не только с украинской стороны, что требует ведения переговоров об условиях этой сделки. Он отметил, что правительство делает все для того, чтобы соглашение было подписано в максимально короткий срок. Переговоры продолжаются, но с РФ у Украины “очень непростые отношения”.
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