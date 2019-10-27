Премьер назвал условия подписания соглашения о транзите газа с РФ

Украина в переговорном процессе по транзиту российского газа по своей территории настаивает, чтобы соответствующее соглашение было долгосрочным и объемы газа позволяли обеспечить обслуживание газотранспортной системы.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству в парламенте.

“Четкий срок подписания соглашения я вам сказать не могу, потому что для этого надо, чтобы его подписала и российская сторона. Мы стоим на украинских интересах, а это значит, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на 1 год, и мы будем требовать гарантий транзита в достаточном количестве для возможности обслуживания ГТС”, – отметил Гончарук.

По его словам, соглашение подписывается не только с украинской стороны, что требует ведения переговоров об условиях этой сделки. Он отметил, что правительство делает все для того, чтобы соглашение было подписано в максимально короткий срок. Переговоры продолжаются, но с РФ у Украины “очень непростые отношения”.