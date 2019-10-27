День финансов, 30 октября: 💸отмена ограничения в 150 тыс., 📈планы по лимитам для ФЛП, 🚂проект «Киев S-Bahn»

Вторник, 30 октября. Про ограничения и лимиты:

Запрет на вырубку леса в Карпатах. Рада приняла закон, которым запрещается сплошная вырубка пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона. Закон совершенствует меры по охране пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Еще один шаг валютной либерализации. Национальный банк отменяет ограничение на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами. Уже с 5 ноября про лимит в 150 тыс. грн за день можно забыть. По оценкам Национального банка, эти послабления не возымеют существенного влияния на валютный рынок.

Планы повысить лимиты для ФЛП. Депутаты внесли на рассмотрение парламента законопроект о повышении лимитов для ФЛП. Предлагают для 1, 2 и 3 группы повысить лимиты до 1 миллиона, 5 миллионов и 10 миллионов гривен соответственно. А также установить 0% налога для предпринимателей 1 группы, которые предоставляют бытовые услуги.

Больше зарплата — больше ставка военного сбора. Депутаты ВР также предлагают ввести дифференцированную шкалу военного сбора. Предлагается установить нарастающую шкалу ставок военного сбора в зависимости от размера среднемесячного дохода граждан. Например, 0,5% – для доходов, не превышающих размер минимальной зарплаты, а для доходов в объеме от 100 000 000 грн и более будет 10,0%.

В то же время, в Минфине поддерживают идею уменьшения налогов на зарплату. Министерство финансов поддерживает идею о снижении налога на доходы физлиц и ЕСВ, однако пока возможности для осуществления этих шагов нет, сообщает министр финансов Оксана Маркарова. А вот налог на недвижимость и на землю в министерстве хотят повышать.

Всем выйти из тени!… На перекур. Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что в правительстве планируют бороться с теневым оборотом сигарет и алкоголя. Для этого запустили проект, который должен принести в бюджет дополнительно 5-10 млрд грн в год. По его словам, сейчас до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени.

«Киев S-Bahn» от Мининфраструктуры. Министерство инфраструктуры хочет реализовать проект «Киев S-Bahn». Целью проекта называют объединение пригородных железнодорожных станций с Киевом. Планируется, что вся система и городской транспорт Киева будут работать по единому билету.

“Экологически чистые” облигации. Верховная Рада зарегистрировала законопроект, которым предусматривается введение зеленых облигаций в Украине и установление правил для экологических инвестиций. Напомним, зеленые облигации – это облигации, эмиссию которых осуществляет лицо, которое финансирует экологически чистый проект. Кто сможет реализовать такой проект смотрите здесь.

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