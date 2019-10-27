В Украине отменено ограничение на покупку иностранной валюты

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Национальный банк отменил ограничение на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
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Кроме того, прекращает действовать требование о представлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.
Как было раньше. До этого граждане Украины могли покупать инвалюту в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.
Когда начнет действовать изменение. С 5 ноября украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений по сумме.
Как это повлияет на рынок валют. По оценкам Национального банка, эти послабления не возымеют существенного влияния на валютный рынок, поскольку:
• подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн;
• общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня соразмерны;
• инфляционные и девальвационные ожидания украинцев, как свидетельствуют последние опросы Национального банка, продолжают улучшаться.
“Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий и с учетом скорости принятия и имплементации пакета законов, направленных на предупреждение непродуктивного оттока капитала из страны”, – отмечается в сообщении.
НБУ продолжает валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации в стране. С начала года отменено уже более 30 валютных ограничений, среди которых:
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