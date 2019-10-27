В Украине намерены повысить лимиты для ФЛП

Депутаты внесли на рассмотрение парламента законопроект о повышении лимитов для ФЛП.

Об этом говорится в сообщении на странице Роксоланы Пидласой в Фейсбуке.

Цель законопроекта – способствовать и развивать упрощенную систему, вывести ФЛПы из тени.

Что предлагают:

Согласно проекту закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно мер по детенизации оборота товаров и услуг:”



Новые лимиты для 1, 2 и 3 группы будут повышены до 1 миллиона, 5 миллионов и 10 миллионов гривен соответственно.

0% налога для предпринимателей 1 группы, которые предоставляют бытовые услуги.

Что это даст:

Больше предпринимателей смогут воспользоваться “упрощенкой”.

Украинцам, которые только думают стать предпринимателями 1 группы, сделать это будет легче. А государство будет давать время “стать на ноги” самым мелким из них.

Поддержка добропорядочных предпринимателей и вывод из игры тех, кто прикрывается “упрощенкой” для махинаций и уклонения от налогов.

“Это новая философия развития предпринимательства: все, кто работает честно, должны получить лучшие условия для этого”, – считает нардеп.