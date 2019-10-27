В Минфине поддерживают идею уменьшения налогов на зарплату

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Министерство финансов Украины поддерживает идею о снижении налога на доходы физических лиц и единого социального взноса, однако пока возможности для осуществления этих шагов нет.
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью «Радио НВ».
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«Если говорить, что бы мы хотели сделать в налоговой системе, когда у нас появится такая возможность, потому что, опять же, понятно, что снижая налоги, мы должны понимать, каким образом это будет сбалансировано в бюджете… В первую очередь надо снижать налоги на зарплату», – сообщила Маркарова.
Она отметила, что предложенные министром развития экономики изменения в налоговую систему, в частности отмена ЕСВ и налогов на доходы, могут разбалансировать бюджет и привести к тому, что государство недополучит средств для выплаты пенсий и выполнения своих функций. В то же время предложение повысить налоги на недвижимость и землю не будет иметь положительного влияния на государственный бюджет, ведь это местные налоги.
«Мы хотели бы уменьшать налоги на оплату труда (НДФЛ), мы хотели бы уменьшать налоги, касающихся инвестиций и, конечно, по налогу на недвижимость и налогу на землю, они должны устанавливаться и они должны выплачиваться, и они должны повышаться», – сообщила Маркарова.
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