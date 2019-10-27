В Украине хотят ввести зеленые облигации (инфографика)

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Верховная Рада зарегистрировала законопроект № 2284, которым предусматривается введение зеленых облигаций в Украине и установление правил для экологических инвестиций.
Об этом говорится в тексте законопроекта, в частности, в разделе II «Процентные облигации экологических инвестиций (зеленые облигации)”.
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Зеленые облигации (процентные облигации экологических инвестиций) – это облигации, эмиссию которых осуществляет лицо, реализующее или финансирующее экологически чистый проект. Средства от размещения таких облигаций направляются на финансирование и/или рефинансирование затрат экологически чистых проектов.
Инфографика: Госэнергоэффективности
Кто может реализовать экологически чистый проект:
• территориальная община в лице представительского органа местного самоуправления при условии принятия решения о реализации экологически чистого проекта с даты вступления в силу такого решения;
• уполномоченные органы при условии принятия решения о реализации экологически чистого проекта или государственной целевой программы по осуществлению экологических (зеленых) инвестиций с даты вступления в силу такого решения;
• юридическое лицо частного права, в том числе по проектам, реализуемым по договору государственно-частного партнерства.
Финансировать экологический проект, по законопроекту, могут:
• специализированное финансовое учреждение, созданное правительством Украины или другим специально уполномоченным органом – в случаях, определенных законом, которым определяется его правовой статус;
• юридическое лицо частного права, в частности, банк, финансовое учреждение;
• международные финансовые организации.
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