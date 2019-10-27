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В Украине хотят ввести зеленые облигации (инфографика)

В Украине хотят ввести зеленые облигации (инфографика)

Верховная Рада зарегистрировала законопроект № 2284, которым предусматривается введение зеленых облигаций в Украине и установление правил для экологических инвестиций.

Об этом говорится в тексте законопроекта, в частности, в разделе II «Процентные облигации экологических инвестиций (зеленые облигации)”.

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Зеленые облигации (процентные облигации экологических инвестиций) – это облигации, эмиссию которых осуществляет лицо, реализующее или финансирующее экологически чистый проект. Средства от размещения таких облигаций направляются на финансирование и/или рефинансирование затрат экологически чистых проектов.


Инфографика: Госэнергоэффективности

Кто может реализовать экологически чистый проект:

• территориальная община в лице представительского органа местного самоуправления при условии принятия решения о реализации экологически чистого проекта с даты вступления в силу такого решения;

• уполномоченные органы при условии принятия решения о реализации экологически чистого проекта или государственной целевой программы по осуществлению экологических (зеленых) инвестиций с даты вступления в силу такого решения;

• юридическое лицо частного права, в том числе по проектам, реализуемым по договору государственно-частного партнерства.

Финансировать экологический проект, по законопроекту, могут:

• специализированное финансовое учреждение, созданное правительством Украины или другим специально уполномоченным органом – в случаях, определенных законом, которым определяется его правовой статус;

• юридическое лицо частного права, в частности, банк, финансовое учреждение;

• международные финансовые организации.

Справка Finance.ua:

  • По расчетам International Fininace Company запуск рынка «зеленых» облигаций позволит Украине привлечь $73 млрд к 2030 году.
По материалам Finance.UA
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