«Киев S-Bahn»: единый билет для городского и пригородного транспорта столицы

Министерство инфраструктуры хочет реализовать проект «Киев S-Bahn», целью которого является объединение пригородных железнодорожных станций с Киевом.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

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Планируется, что вся система и городской транспорт Киева будут работать по единому билету.

“53 миллиона человек – планируемый ежегодный объем перевозки. Единый билет на всем маршруте”, – отметил Криклий, рассказывая о “Киев S-Bahn”.

В министерстве рассчитывают, что маршрут протяженностью более 300 км должен объединить Киев и почти 50 железнодорожных станций, а также станции метро.