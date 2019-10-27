Рада запретила вырубку леса на склонах Карпат

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Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)”.
Соответствующий законопроект №0873 поддержал 301 народный депутат при минимально необходимых 226-ти.
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Закон совершенствует меры по охране пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошной вырубки как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями.
Закон в целом вносит изменения в законы «О природно-заповедном фонде Украины» и «О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона».
Этими изменениями, в частности, запрещается проведение рубок главного пользования в хозяйственной зоне национальных природных парков, в заказниках, проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона; определяется содержание терминов «пихтово-буковые древостои», «сплошные рубки», «рубки формирования и оздоровления лесов».
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