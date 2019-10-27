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Нардепы предлагают дифференцировать ставку военного сбора

Нардепы предлагают дифференцировать ставку военного сбора

Депутаты ВР предлагают ввести дифференцированную шкалу военного сбора. Его размер будет зависеть от уровня среднемесячного дохода граждан.

Об этом сказано в законопроекте №2252-1 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дифференциации ставки военного сбора».

Предлагается установить нарастающую шкалу ставок военного сбора в зависимости от размера среднемесячного дохода граждан:

  • 0,5% – для доходов, не превышающих размер минимальной заработной платы;
  • 1,0% – для доходов в объеме от 1 минимальной заработной платы до 15 000 грн;
  • 1,5% – для доходов в объеме от 15 000 грн до 40 000 грн;
  • 2,5% – для доходов в объеме от 40 000 грн до 100 000 грн;

Карты для хранения денег

  • 3,5% – для доходов в объеме от 100 000 грн до 500 000 грн;
  • 4,5% – для доходов в объеме от 500 000 грн до 1 000 000 грн;
  • 5,5% – для доходов в объеме от 1 000 000 грн до 5 000 000 грн;
  • 6,5% – для доходов в объеме от 5 000 000 грн до 25 000 000 грн;
  • 8,5% – для доходов в объеме от 25 000 000 грн до 100 000 000 грн;
  • 10,0% – для доходов в объеме от 100 000 000 грн и более.

Справка Finance.ua

  • Ранее Депутат Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты №2252 и №2253, которыми предлагает отменить военный сбор.
  • Дубинский считает, что военный сбор и налог на доходы физических лиц дублируют друг друга. Это приводит к двойному налогообложению одного и того же объекта налогообложения – заработной платы, вознаграждения по гражданско-правовым договорам.
По материалам Finance.UA
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