Нардепы предлагают дифференцировать ставку военного сбора

Депутаты ВР предлагают ввести дифференцированную шкалу военного сбора. Его размер будет зависеть от уровня среднемесячного дохода граждан.

Об этом сказано в законопроекте №2252-1 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дифференциации ставки военного сбора».

Предлагается установить нарастающую шкалу ставок военного сбора в зависимости от размера среднемесячного дохода граждан:

0,5% – для доходов, не превышающих размер минимальной заработной платы;

1,0% – для доходов в объеме от 1 минимальной заработной платы до 15 000 грн;

1,5% – для доходов в объеме от 15 000 грн до 40 000 грн;

2,5% – для доходов в объеме от 40 000 грн до 100 000 грн;

3,5% – для доходов в объеме от 100 000 грн до 500 000 грн;

4,5% – для доходов в объеме от 500 000 грн до 1 000 000 грн;

5,5% – для доходов в объеме от 1 000 000 грн до 5 000 000 грн;

6,5% – для доходов в объеме от 5 000 000 грн до 25 000 000 грн;

8,5% – для доходов в объеме от 25 000 000 грн до 100 000 000 грн;

10,0% – для доходов в объеме от 100 000 000 грн и более.

Справка Finance.ua

Ранее Депутат Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты №2252 и №2253, которыми предлагает отменить военный сбор.