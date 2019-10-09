Военный сбор предлагают отменить

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Депутат Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты №2252 и №2253, которыми предлагает отменить военный сбор.
Пр этом говорится в проекте “Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно отмены военного сбора”.
Когда предлагают отменить – с 1 января 2020 года.
Депутат отмечает, что военный сбор и налог на доходы физических лиц дублируют друг друга. Это приводит к двойному налогообложению одного и того же объекта налогообложения – заработной платы, вознаграждения по гражданско-правовым договорам и т.д.
Что это даст. Это позволит в 2020 году дополнительно получить более 20-25 млрд гривен налогов, базой налогообложения которых является зарплата. Вырастет минимальная зарплата на 550 гривен, что предусмотрено в проекте госбюджета-2020.
“Такой рост налоговых поступлений будет полностью компенсировать сокращение поступлений в бюджет за счет отмены военного сбора”, – отмечает Дубинский.
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