День финансов, 3 октября: планы по "минималке", IТ-решение за 1 грн от Дубилета, закон о противодействии рейдерству

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В четверг, 3 октября, активно работала Верховная Рада, но сначала не об этом:
В Минфине сообщили, на сколько вырастет “минималка” в 2020 году. Минимальная заработная плата в следующем году вырастет на 550 грн. Эта цифра указана в проекте Бюджета на следующий год. Рост на 13,2 процента, при этом минимальная зарплата составит 4723 грн.
🔥 Finance.ua обновил “Рейтинг микрофинансовых организаций Украины”. 🏆 В нем оцениваем удобство и качество обслуживания в МФО. Этот рейтинг сделали потому, что онлайн-кредиты стали довольно популярной услугой. МФО разрушили монополию банков на рынке кредитования. Люди хотят знать, где можно получить самое качественное обслуживание. Поэтому мы и сравнили 56 организаций, а также определили лидеров.
АМКУ разрешил владельцу сети ProStor купить “Космо”. Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение владельцу сети магазинов по продаже парфюмерно-косметической продукции ProStor Вадиму Тугаю приобрести опосредованный контроль над drogerie-сетью “Космо”.
Дубилет анонсировал запуск IT-системы за 1 гривну. Кабинет Министров принял решение, которое поможет уменьшить коррупцию на таможне. Государству такой шаг должен обойтись всего в одну гривну. По крайней мере в этом убеждает министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.
НБУ отчитался об интервенциях. Все для “сглаживания”. Интервенции Национального банка Украины по продаже валюты на этой неделе составили $200 млн для сглаживания временных колебаний курса, вызванных, прежде всего, психологическими факторами. Об этом сообщили в Национальном банке Украины. В Нацбанке отмечают, что колебания не обусловлены появлением новых фундаментальных факторов и вызваны, прежде всего, психологическими факторами.
А вот, что за сегодня успели в Раде:
Закон о концессии. Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №1046 «О концессии» для стимулирования и привлечения инвестиций. Проект нормирует вопрос концессии, который сейчас регулируется четырьмя различными законами. Среди прочего предлагается предоставление неденежной государственной поддержки инвесторам, также предусмотрен конкурсный отбор концессионера.
Закон о противодействии рейдерству. Одобрен во втором чтении законопроект №1056-1 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности”, который направлен на борьбу с рейдерством. Документом устраняются основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.
Закон о материальной ответственности военных. Парламент принял во втором чтении законопроект №1225 “О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц”. Закон определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава.
Законопроект о столице. Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект о внесении изменений в закон о столице. В новости рассказываем, что изменится для Киева, если документ пройдет все процедуры и вступит в силу в нынешней редакции.
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