ВР приняла закон о материальной ответственности военных

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Парламент принял во втором чтении законопроект №1225 “О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц”.
За документ проголосовали 276 нардепов.
Закон определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава.
За что по закону наступает материальная отвественность:
Как было до этого – материальная ответственность военных, лиц рядового и начальствующего состава регулировалась Положением о материальной ответственности военных за ущерб, причиненный государству, утвержденным постановлением ВР от 23 июня 1995 года.
Действие закона распространяется – на военных при исполнении ими обязанностей военной службы, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, а также лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов специального назначения, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, сил гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственного бюро расследований.
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