ВР приняла закон о материальной ответственности военных

Парламент принял во втором чтении законопроект №1225 “О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц”.

За документ проголосовали 276 нардепов.

Закон определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава.

За что по закону наступает материальная отвественность:

Если военный виновен в нанесении прямого действительного ущерба путем уничтожения, повреждения, создания недостатка, хищения или незаконного использования военного и иного имущества,

ухудшение или снижение его ценности,

осуществления избыточных выплат при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей, а также порядок возмещения такого вреда.

Как было до этого – материальная ответственность военных, лиц рядового и начальствующего состава регулировалась Положением о материальной ответственности военных за ущерб, причиненный государству, утвержденным постановлением ВР от 23 июня 1995 года.

Действие закона распространяется – на военных при исполнении ими обязанностей военной службы, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, а также лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов специального назначения, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, сил гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственного бюро расследований.