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Дубилет анонсировал запуск системы, которая поможет "снизить коррупцию на таможне"

Дубилет анонсировал запуск системы, которая поможет "снизить коррупцию на таможне"

Кабинет министров принял ИТ-решение для уменьшения коррупции на таможне, которое обошлось государству в одну гривну.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

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“Мы запускаем систему, которая позволит немного снизить коррупцию на таможне. ИТ-решение обошлось государству в 1 грн. Вчера мы проголосовали его в Кабмине, и рассчитываем запустить в течение недели”, – написал Дубилет.

Он сообщил, что “государство взяло за 1 грн себе на баланс iDoc (документооборот, созданный на базе iGov) и может запускать подобные проекты за пару недель и бесплатно”.

По его словам, будет достаточно простое решение. “На базе iDoc мы создали единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в офисе. На стороне таможни такие запросы будут приниматься только с этого процесса”, – пояснил министр.

По материалам Finance.UA
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