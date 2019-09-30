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В Минфине сообщили, на сколько вырастет "минималка" в 2020 году

В Минфине сообщили, на сколько вырастет "минималка" в 2020 году

Минимальная заработная плата в следующем году вырастет на 550 грн. Эта цифра указана в проекте Бюджета на следующий год.

Об этом сообщает прессслужба Минфина.

В 2020 году минимальная заработная плата вырастет на 550 грн. Рост на 13,2 процента, и она составит 4723 грн.

В проекте бюджета должностной оклад работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки с 1 января 2020 года предлагается установить на уровне 2102 гривны (+9,4% к предыдущему году, +181 грн).

Справка Finance.ua

  • Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 4173 грн.
  • Ранее сообщалось, что существенное повышение минимальной зарплаты в Государственном бюджете на 2020 год повлечет дополнительное давление на работодателей.
По материалам Finance.UA
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