Рада одобрила законопроект о столице: что изменится для Киева

Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект о внесении изменений в закон о столице.

Что изменится для Киева, если закон документ пройдет все процедуры и вступит в силу в нынешней редакции.

Внеочередные выборы и сокращение Киеврады. Согласно закону о столице, 8 декабря 2019 года в Киеве должны пройти внеочередные выборы мэра и в городской совет, а на протяжении месяца после объявления результатов должен быть сформирован исполнительный комитет. Кроме того, количество депутатов Киеврады сокращается со 120 до 84.

Отметим, у Верховной Рады и без того были законные основания объявить внеочередные выборы, так как Киеврада не собиралась на пленарные заседания более ста дней.

Должности мэра Киева и главы КГГА четко разграничиваются. Киевская городская государственная администрация перестает быть исполкомом Киеврады, а глава КГГА не сможет совмещать должность с любой другой. Таким образом, в будущем исключается возможность того, что мэром Киева и главой КГГА будет один человек.

Глава КГГА, как и сегодня, будет назначаться и увольняться президентом по представлению Кабинета Министров. Правительство также может отменять решения главы КГГА.

Кроме того, существенно расширяются его полномочия за счет тех, которые сегодня входят в компетенцию мэра Киева. В частности, глава КГГА будет участвовать в решении вопросов о проведении в столице крупных мероприятий, в заседаниях Кабмина по вопросам Киева, согласовывать размещение офисов центральных органов власти и кадровые назначения.

Возвращение райсоветов с новыми полномочиями. После принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины ЦИК должен организовать выборы районных советов в Киеве. Закон о столице четко распределяет полномочия Киеврады и райсоветов, передавая в сферу последних:

среднее, дошкольное и внешкольное образование;

первичную и профилактическую медицинскую помощь;

районные заведения культуры;

молодежные, туристические и культурные программы;

контроль за застройкой и в сфере эксплуатации жилья;

благоустройство территории;

парковку транспортных средств;

торговлю на рынках.

Глава райсовета будет избираться депутатами своего совета на тайном голосовании. Большинством голосов его также смогут уволить. При этом такой вопрос должны выносить на рассмотрение по требованию мэра Киева или не менее трети депутатов райсовета.

Районы Киева включают в административно-территориальную систему Украины. Киевские районы войдут в систему административно-территориального деления Украины, границы Киева и перечень районов будет устанавливать парламент по представлению Кабмина. Отметим, на сегодня в столице десять районов.

За Киевом закрепляется статус админцентра Киевской области. Местонахождение Киевской областной государственной администрации (ОГА) будет законодательно закреплено в новом законе.