Депутаты приняли закон о противодействии рейдерству

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Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1056-1 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности”, который направлен на борьбу с рейдерством.
За документ проголосовали 284 нардепа.
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Документом устраняются основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.
Основные положения законопроекта предусматривают:
По мнению авторов законопроекта, практика показала нецелесообразность дальнейшего использования института так называемых аккредитованных субъектов, поскольку значительное их количество принимало активное участие в сомнительных или и откровенно преступных регистрационных действиях.
“Кроме того, важной является необходимость введения обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав, поскольку без этого практически невозможно остановить обращение поддельных документов на имущество”, – отмечается в пояснительной записке.
Авторы также считают необходимым внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав, когда регистрационное действие проводится нотариусом, который удостоверил соответствующий документ о вещном праве.
Напомним, данный закон в первом чтении Рада одобрила 12 сентября.
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