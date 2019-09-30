Депутаты приняли закон о противодействии рейдерству

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1056-1 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности”, который направлен на борьбу с рейдерством.

За документ проголосовали 284 нардепа.

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Документом устраняются основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

Основные положения законопроекта предусматривают:

прекращение деятельности аккредитованных субъектов;

введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав;

внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав;

повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

По мнению авторов законопроекта, практика показала нецелесообразность дальнейшего использования института так называемых аккредитованных субъектов, поскольку значительное их количество принимало активное участие в сомнительных или и откровенно преступных регистрационных действиях.

“Кроме того, важной является необходимость введения обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав, поскольку без этого практически невозможно остановить обращение поддельных документов на имущество”, – отмечается в пояснительной записке.

Авторы также считают необходимым внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав, когда регистрационное действие проводится нотариусом, который удостоверил соответствующий документ о вещном праве.

Напомним, данный закон в первом чтении Рада одобрила 12 сентября.