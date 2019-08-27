Дубилет рассказал о первой победе в борьбе с рейдерством

Министр Кабинета Министров и советник главы СБУ Дмитрий Дубилет сообщил о первой победе в борьбе с рейдерством.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Победа-1. Открытые данные о юрлицах (ЄДР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно.

Почему это важно. Часто рейдерство выражается в том, что у компании вдруг поменялись собственники или директора в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают. В Украине есть несколько компаний, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения — OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkursi.

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“И если раньше жертва рейдерства могла узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели (за это время компанию могут “отжать” еще больше — забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня”, – отметил Дубилет.

Он порекомендовал всем владельцам бизнеса бесплатно подписаться на один из сервисов OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkursi.

Что делать, если вы узнали, что компания подверглась рейдерству:

Победа-2. Мы запустили возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме через iGov: https://igov.gov.ua/service/333/general

“Мы же создали на iGov форму, которую почти невозможно заполнить так, чтобы ее отклонили по формальным признакам (можно даже заполнить без юристов). Более того, она поступает в работу комиссии мгновенно!” – сообщил он.

Если у кого-то “отжали” бизнес, то теперь бизнесмены:

Могут узнать об этом гораздо раньше.