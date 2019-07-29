Дубилет рассказал, как можно побороть коррупцию в Украине

Дмитрий Дубилет, сооснователь monobank и советник и.о. главы СБУ заявил, что коррупцию в стране можно победить современными технологиями.

Об этом он рассказал в интервью порталу Фокус.

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По словам Дубилета, новая рабочая группа начнет бороться с рейдерством и теневым рынком алкоголя и сигарет в Украине.

Кроме того, планируются временные меры на таможне, которые будут действовать, пока ее не реформируют.

“Мы обсуждаем возможность запуска эксперимента, в рамках которого предприниматели смогут провозить грузы по упрощенной схеме, из-за чего у таможенников не получится брать с них взятки. То есть деньги, которые бизнесмены давали на взятки таможенникам и эсбэушникам, будут направлены в бюджет”, – рассказал Дубилет.

По его словам, бороться со взятками на таможне можно “правильными технологиями”.