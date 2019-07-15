Дубилет просит писать ему о случаях рейдерства

Соучредитель мобильного банка monobank и советник и.о. главы СБУ Баканова Дмитрий Дубилет анонсировал ряд мер по борьбе с рейдерством.

Об этом он написал в Facebook.

“Рейдерство – огромная проблема для Украины. Просто поразительно, регистраторы (а их более 10 тысяч) могут в нашей стране запросто переписать недвижимость, землю или бизнес на нового владельца. Причем бизнес-процесс построен так, что предыдущий владелец может ничего об этом не знать.

Из-за этого Украина теряет миллиарды. Ведь в том числе из-за этой проблемы на наш рынок не заходят иностранные банки (дешевые кредиты) и вообще иностранный бизнес”, – сообщил Дубилет.

“А сейчас обращаюсь ко всем с просьбой. Мы ищем свежие случаи мошенничества (2-3 года), когда недвижимость, земля или бизнес незаконно поменяли своего владельца из-за незаконных действий регистраторов. Если вы знаете кого-то, кто бы мог рассказать о таком случае, напишите, пожалуйста, е-мейл на reiderstvo.study@gmail.com. В этом е-мейле опишите очень коротко, какая собственность и при каких обстоятельствах была украдена, а также контактный телефон того, кому мы могли бы позвонить и расспросить детали”, – заметил он.