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Рада приняла закон о концессии

Рада приняла закон о концессии

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №1046 «О концессии» для стимулирования и привлечения инвестиций.

За проект закона №1046 на заседании 3 октября проголосовали 257 депутатов, сообщается на сайте парламента.

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Законопроект представила заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласая.

Проект нормирует вопрос концессии, которые сейчас регулируются четырьмя различными законами, которые противоречат друг другу. Предлагается предоставление неденежной государственной поддержки инвесторам, предусмотрен конкурсный отбор концессионера, что должно улучшить их качество.

В целом при подготовке законопроекта ко второму чтению было предложено 158 поправок и предложений, из которых 100 учтено.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что применение механизма концессии позволит государству привлечь значительные частные инвестиции для модернизации и повышения эффективности использования инфраструктурных объектов (морские и речные порты, дороги, аэропорты).

По материалам Finance.UA
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