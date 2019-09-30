Рада приняла закон о концессии

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №1046 «О концессии» для стимулирования и привлечения инвестиций.
За проект закона №1046 на заседании 3 октября проголосовали 257 депутатов, сообщается на сайте парламента.
Читайте также: Рада поддержала создание Бюро финансовых расследований
Законопроект представила заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласая.
Проект нормирует вопрос концессии, которые сейчас регулируются четырьмя различными законами, которые противоречат друг другу. Предлагается предоставление неденежной государственной поддержки инвесторам, предусмотрен конкурсный отбор концессионера, что должно улучшить их качество.
В целом при подготовке законопроекта ко второму чтению было предложено 158 поправок и предложений, из которых 100 учтено.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что применение механизма концессии позволит государству привлечь значительные частные инвестиции для модернизации и повышения эффективности использования инфраструктурных объектов (морские и речные порты, дороги, аэропорты).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Штрафы за "еврономера" отложены (видео)Вчера, 15:01 - 2181 4
В Минфине объяснили укрепление гривны относительно доллараВчера, 20:01 - 2629 3
Иностранцам могут ввести плату за проезд по украинским дорогамВчера, 17:07 - 739 3
Samsung закрывает последний завод по производству смартфонов в КитаеВчера, 23:36 - 1121 2
Эксперт НБУ назвал причину роста курса доллараВчера, 16:07 - 4230 2
Эксперт НБУ назвал причину роста курса доллараВчера, 16:07 - 4230 2
Ryanair объявил распродажу билетов по 10 евроВчера, 16:15 - 3985
В Минфине сообщили, на сколько вырастет "минималка" в 2020 году6 ч. назад - 3010
В Минфине объяснили укрепление гривны относительно доллараВчера, 20:01 - 2629 3
Межбанк: гривну продолжат атаковать4 ч. назад - 2311
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1001
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 970
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1728
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2398
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2822