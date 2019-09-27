День финансов, 2 октября: отсрочка штрафов за "еврономера", печать банкноты в 1000 гривен, распродажа от Ryanair

Среда, 2 октября. Сегодня говорили о новых деньгах и отложенных штрафах.

Печать купюры в 1000 гривен. 25 октября в Украине появятся в наличном обращении новые банкноты номиналом 1000 гривен. Сейчас банкнотно-монетный двор Национального банка начал процесс печати этих банкнот. По оценкам регулятора, введение новой банкноты повысит удобство расчетов для граждан и бизнеса, а также будет способствовать снижению операционных расходов банков и расходов на инкассацию.

Вас интересует вопрос, почему доллар падает, а цены растут? В Нацбанке выделяют несколько причин. Например, инерционность в установлении цен или низкая конкуренция на рынках, которая дает возможность бизнесу держать цены высокими даже, когда себестоимость снижается.

Штрафы за “еврономера”. Откладываются… Сегодня представители объединения “АвтоЕвроСила” собрались на митинг под ВР с требованием принятия закона о доступной растаможке автомобилей с номерами стран ЕС. Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что пока правительство не найдет решения, как выйти из этой ситуации, штрафные санкции к владельцам нерастаможенных автомобилей отложены до 1 января 2020 года.

В Украине появился Sportbank. Рассказываем НЕ на правах рекламы. Нас просто заинтересовал тот факт, что запустил проект Sportbank экс-директор департамента карточного бизнеса Банка Михайловский Денис Сапрыкин. Проект представляет собой приложение, которое обеспечивает доступ к карточному счету в Окси Банке.

Кстати о рекламе. 🔥 Если вы хотели бы узнать больше о нативной и тизерной рекламе, а также узнать последние тенденции в мире партнерского маркетинга, рекомендуем посетить Kyiv Affiliate Conference 2019. Уже восьмого октября на конференции соберутся такие крупные компании, как Leadbit, Everad, ClickDealer, TrafficStars. Билеты можно приобрести по ссылке .

В Варшаву за 10 евро. Ryanair объявил распродажу билетов от 10 евро. Бронировать билеты можно до 6 октября 2019 года. За 10 евро, к примеру, можно полететь из Киева в Варшаву, Гданьск, Стокгольм и Афины.

IBAN и переходный период. В Нацбанке решили продлить до 12 января 2020 года возможности заполнения пары реквизитов в документах на перевод средств. Сейчас банки принимают к исполнению документы на перевод средств клиентов, у которых заполнена или пара реквизитов «Код банка» и «Счет», или счет по стандарту IBAN.

Также в Нацбанке придумали, как снизить ставки по валютным депозитам. Национальный банк предлагает создать такие условия на рынке, при которых финучреждениям будет невыгодно привлекать валюту у населения. И они начнут снижать доходность депозитов в долларах и евро. Планируют изменить формулу расчета норматива адекватности капитала.