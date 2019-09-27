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Нацбанк начал печать банкнот номиналом 1000 гривен

Нацбанк начал печать банкнот номиналом 1000 гривен

Банкнотно-монетный двор Национального банка начал процесс печати новых банкнот номиналом 1000 гривен, которые появятся в наличном обращении с 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что сначала Нацбанк планирует ввести в обращение около 5 миллионов штук таких банкнот.

По оценкам регулятора, введение новой банкноты повысит удобство расчетов для граждан и бизнеса, а также будет способствовать снижению операционных расходов банков и расходов на инкассацию.

Кроме того, этот шаг позволит существенно сэкономить расходы НБУ на печать, хранение, обработку и перевозку банкнот.

Также сообщается, что за 25 лет своего существования Банкнотно-монетный двор НБУ изготовил почти 25 миллиардов гривневых банкнот и 11 миллиардов разменных и оборотных монет.

По материалам Finance.UA
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