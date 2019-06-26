НБУ развеял мифы о новой 1000-гривневой банкноте

В Нацбанке пояснили, что введение новой купюры не приведет к инфляции и росту цен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

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В Нацбанке отметили, что экономические тенденции последних лет стали причиной введения новой купюры.

“Последний раз банкнота самого высокого номинала (500 грн) вводилась 13 лет назад. С тех пор среднемесячная зарплата выросла почти в десять раз (по данным Госкомстата). Соответствующий рост спроса обусловил и повышение цен. Таким образом, появилась потребность в банкноте более высокого номинала, чем 500 гривен, чтобы населению было легче проводить наличные расчеты”, – добавили в регуляторе.

Также Нацбанк отмечает, что выпуск новой банкноты в наличное обращение не означает увеличения денег в экономике. Изменится только структура наличных денег в обращении. В частности, банкноты номиналом 1000 гривен заменят в обращении часть банкнот номиналами 100, 200 и 500 гривен.

“Какого-либо влияния на инфляцию это не окажет”, – отметили в НБУ.