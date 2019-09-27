Экс-сотрудник Банка Михайловский запустил проект Sportbank

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Денис Сапрыкин, известный как экс-директор департамента карточного бизнеса Банка Михайловский, вместе с Ником Измайловым запустили проект Sportbank.
Разработчиком приложения для смартфонов выступила IT-компания Dyvotech.
Проект позиционируется как «первый спортивный мобильный банк в Украине». В реальности же речь идет о мобильном приложении sportbank, которое обеспечивает доступ к карточному счету в Окси Банке.
Проект предусматривает выпуск и доставку клиенту курьером неименной платежной карты Mastercard, по которой клиентам Окси Банка будут платить 10% кэшбэка по расходам в спортивных заведениях: боулинг, бильярд, магазины спортивных товаров и одежды, спортклубы, секции и студии танцев.
Остальной функционал карты традиционный: процент на остаток по карточному счету, платежи и переводы, ожидается возможность открытия кредитой линии, рассрочки, депозитов и оплаты коммунальных платежей.
Фактически речь идет о бизнес-модели проекта monobank, который создан IT-компанией Fintech Band экс-топ-менеджмента ПриватБанка и реализован на основе Универсал Банка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Lifecell запустил социальный тариф с низкой стоимостьюВчера, 12:10 - 7574 9
Всемирный банк: доход на душу населения в Украине очень низкийВчера, 14:38 - 1718 9
Гончарук рассказал, как победить контрабандуВчера, 14:13 - 2188 6
Вступил в силу «Зеленый» тариф на э/э для частных домохозяйствВчера, 16:01 - 5979 3
Гончарук о дальнейшей работе ФЛП: Малым переживать не стоитВчера, 11:05 - 2640 3
Lifecell запустил социальный тариф с низкой стоимостьюВчера, 12:10 - 7574 9
Вступил в силу «Зеленый» тариф на э/э для частных домохозяйствВчера, 16:01 - 5979 3
Межбанк: ждем "американские горки"Вчера, 11:20 - 4426
Morgan Stanley обновил прогноз по курсу гривныВчера, 17:03 - 3650 1
Вступили в силу новые правила начисления субсидийВчера, 20:01 - 3636
Маск официально представил космический корабль StarshipПозавчера, 11:10 - 705
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 832
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1519
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2180
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2741