Экс-сотрудник Банка Михайловский запустил проект Sportbank

Денис Сапрыкин, известный как экс-директор департамента карточного бизнеса Банка Михайловский, вместе с Ником Измайловым запустили проект Sportbank.

Разработчиком приложения для смартфонов выступила IT-компания Dyvotech.

Проект позиционируется как «первый спортивный мобильный банк в Украине». В реальности же речь идет о мобильном приложении sportbank, которое обеспечивает доступ к карточному счету в Окси Банке.

Проект предусматривает выпуск и доставку клиенту курьером неименной платежной карты Mastercard, по которой клиентам Окси Банка будут платить 10% кэшбэка по расходам в спортивных заведениях: боулинг, бильярд, магазины спортивных товаров и одежды, спортклубы, секции и студии танцев.

Остальной функционал карты традиционный: процент на остаток по карточному счету, платежи и переводы, ожидается возможность открытия кредитой линии, рассрочки, депозитов и оплаты коммунальных платежей.

Фактически речь идет о бизнес-модели проекта monobank, который создан IT-компанией Fintech Band экс-топ-менеджмента ПриватБанка и реализован на основе Универсал Банка.