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Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУ

Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУ

Регулятор отметил, что несмотря на укрепление курса гривны, население не чувствует снижения цен и назвал некоторые факторы, которые частично влияют на это.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

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Основными причинами, из-за которых не падают цены при укреплении гривны, в Нацбанке назвали следующие:

  • инерционность в установлении цен;
  • низкая конкуренция на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости;
  • другие факторы, которые, как и курс, влияют на себестоимость продукции, в частности повышение заработных плат, уже длительное время наблюдающееся в Украине;
  • увеличение спроса вследствие роста доходов украинцев.

Также в НБУ сообщили, что для увеличения доступа украинцев и отечественного бизнеса к дешевым кредитным ресурсам регулятор снижает инфляцию, постепенно смягчает монетарную политику, создает условия для очистки банковских балансов от плохих активов.

“Прогноз Национального банка – снижение учетной ставки до 9% на конец следующего года и 8% на конец 2021-го. В то же время проведение структурных реформ по запуску рынка земли и завершению судебной реформы позволит ослабить кредитные риски, которые банки также закладывают в процентные ставки” , – говорится в сообщении.

По материалам Finance.UA
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