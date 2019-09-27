Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУ

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Регулятор отметил, что несмотря на укрепление курса гривны, население не чувствует снижения цен и назвал некоторые факторы, которые частично влияют на это.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
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Основными причинами, из-за которых не падают цены при укреплении гривны, в Нацбанке назвали следующие:
Также в НБУ сообщили, что для увеличения доступа украинцев и отечественного бизнеса к дешевым кредитным ресурсам регулятор снижает инфляцию, постепенно смягчает монетарную политику, создает условия для очистки банковских балансов от плохих активов.
“Прогноз Национального банка – снижение учетной ставки до 9% на конец следующего года и 8% на конец 2021-го. В то же время проведение структурных реформ по запуску рынка земли и завершению судебной реформы позволит ослабить кредитные риски, которые банки также закладывают в процентные ставки” , – говорится в сообщении.
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