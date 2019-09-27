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НБУ продлил переходный период для внедрения IBAN

НБУ продлил переходный период для внедрения IBAN

Национальный банк принял решение о продлении до 12 января 2020 года возможности заполнения пары реквизитов в документах на перевод средств.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Такое решение предусмотрено постановлением НБУ от 26.09.2019 № 118 “О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года № 162”, которое вступает в силу со 2 октября 2019 года.

Включительно до 12 января 2020 года банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов «Код банка» и «Счет», или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 года – исключительно счет по стандарту IBAN.

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С 5 августа 2019 года все банки открывают клиентам новые счета только по стандарту IBAN, а действующие счета постепенно (до 31 октября 2019) меняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Сейчас банки принимают к исполнению документы на перевод средств клиентов, у которых заполнена или пара реквизитов «Код банка» и «Счет», или счет по стандарту IBAN.

Справка Finance.ua

  • По состоянию на 1 октября 2019 года количество начальных платежей по стандарту IBAN в системе электронных платежей НБУ составляет 61% от общего количества проведенных платежей.

Структура IBAN:

Счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:

  • код Украины – UA-2 буквы;
  • контрольный разряд – 2 цифры;
  • код банка – 6 цифр;
  • счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 года – от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 года – от 5 до 19 символов).
По материалам Finance.UA
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