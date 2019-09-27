НБУ продлил переходный период для внедрения IBAN

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Национальный банк принял решение о продлении до 12 января 2020 года возможности заполнения пары реквизитов в документах на перевод средств.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Такое решение предусмотрено постановлением НБУ от 26.09.2019 № 118 “О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года № 162”, которое вступает в силу со 2 октября 2019 года.
Включительно до 12 января 2020 года банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов «Код банка» и «Счет», или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 года – исключительно счет по стандарту IBAN.
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С 5 августа 2019 года все банки открывают клиентам новые счета только по стандарту IBAN, а действующие счета постепенно (до 31 октября 2019) меняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
Сейчас банки принимают к исполнению документы на перевод средств клиентов, у которых заполнена или пара реквизитов «Код банка» и «Счет», или счет по стандарту IBAN.
Структура IBAN:
Счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:
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