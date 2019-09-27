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Штрафы за "еврономера" отложены

Штрафы за "еврономера" отложены

Штрафные санкции к владельцам нерастаможенных автомобилей отложены. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Отсрочка применена до 1 января 2020 года.

“Мы должны решить проблему с этой категорией населения”, – сказал Гончарук.

Пока правительство не найдет решения, как выйти из этой ситуации, владельцев автомобилей штрафовать не будут.

Органам полиции выдано распоряжение не применять к ним штрафные санкции, – отметил Премьер-министр.

Карты для тех, кто за рулем

Напомним, что представители объединения “АвтоЕвроСила” собрались на митинг под ВР с требованием принятия закона о доступной растаможке автомобилей с номерами стран ЕС.

Мои Fiнансы:

  • задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет за собой штраф 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства;
  • за управление машиной на еврономерах – штраф 8500 грн;
  • повторное за год управление таким авто – штраф 17 тысяч грн и запрет на управление в течение года.
По материалам Finance.UA
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