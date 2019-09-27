Ryanair объявил распродажу билетов по 10 евро

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Ryanair объявил распродажу билетов от 10 евро.
Об этом сообщается на сайте компании.
Бронирование билетов – до 6 октября 2019 года.
Ryanair запустил распродажу авиабилетов со скидкой 25%.
Билеты по 10 евро:
Билеты по 10 евро: – в Афины из Киева.
Билеты по 14 евро – Киев-София.
Билеты по 25 евро – Киев-Мадрид.
Раніше повідомлялося, що у 2020 році компанія Ryanair планує перевезти 1,5 мільйона пасажирів на рейсах, які охоплюють 40 маршрутів з Києва, Одеси, Львова та Харкова.
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