День финансов, 24 сентября: iPhone 11 за 97 дней, Glovo еще одном городе, доступный алкоголь в столичном Duty-Free

Вторник, 24 сентября. С помощью каких “инструментов” украинцы смогут покупать землю, и сколько нужно работать на iPhone 11.

Закон “О таможенном безвизе” с ЕС. Владимир Зеленский подписал Закон «О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы». Присоединение к Конвенции позволит Украине ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени.

Вернуть нельзя помиловать. Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов предлагает временно вернуть лимит стоимости посылок из-за рубежа, которые не облагаются налогом, со 100 до 150 евро. По его словам, снижение лимита не принесло существенной пользы.

Также, Нефедов считает возможным установить фиксированную цену за растаможивание старых транспортных средств с иностранной регистрацией. Со слов Нефедова, оценить стоимость автомобиля, которому 15 лет, и разобраться, сколько раз он был бит или покрашен, для таможни достаточно проблематично.

“Инструменты” для покупки земли. В Украине планируют ввести в действие различные финансовые инструменты, которые позволят покупать землю. Например, компенсация процентной ставки, или наличие определенного количества земли с зафиксированной низкой ценой. Также будет возможность первоочередного выкупа для тех, кто имеет право аренды участка, или живет на нем.

97 дней на iPhone 11 Украинцу с официальной средней зарплатой необходимо проработать 97 дней, чтобы купить новый iPhone 11. Об этом свидетельствуют результаты исследования Picodi.com. Интересно, что гражданин Швейцарии сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 всего за 4 дня. Индикатор iPhone 2019 рассчитывали на основе цен iPhone 11 Pro (с памятью 64 ГБ), официально опубликованных на местных сайтах Apple или авторизованных реселлеров. Информацию о средней зарплате брали с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств.

Duty-Free в киевском аэропорту “самый доступный”. Алкоголь в Duty-Free в Киеве, оказывается, один из самых доступных. Об этом свидетельствует рейтинг с исследованием туристического веб-сайта The Points Guy в журнале Forbes. Стоимость одного и того же товара в зонах Duty-Free различных аэропортов может отличаться на 30% или даже больше. Дороже всего алкоголь стоит на греческом Санторини, в аэропорту Аккры в Гане, а также в Афинах.

Доставка Glovo еще в одном городе. Курьерская доставка Glovo теперь стала доступной в Полтаве – она стала 10 украинским городом с этим сервисом. Услуга “Курьер” предоставляет возможность сделать заказ любого предмета там, где действует сервис. Цена этой функции – 69 грн.

Лимиты страховых выплат по ОСАГО увеличили. В Нацкомфинуслуг подняли размер максимальной компенсации потерпевшим в ДТП на 30%. Кроме того, были пересмотрены коэффициенты, которые страховщики используют при расчете стоимости «автогражданки».