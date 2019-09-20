Glovo запустился в еще одном городе Украины

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Курьерская доставка Glovo теперь стала доступной в Полтаве – она стала 10 украинским городом с этим сервисом.
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Чтобы сделать заказ, пользователю необходимо создать аккаунт в приложении Glovo, доступном как для iOS, так и для Android. В учетной записи появится возможность выбора разных услуг, размещенных в “баблах”: “Рестораны”, “Аптеки», «Подарки”, “Снеки”, “Магазины”.
Услуга “Курьер” предоставляет возможность сделать заказ любого предмета там, где действует сервис. Цена этой функции – 69 грн.
На любой заказ действует ограничение по габаритам. Размеры доставляемого объекта не должны превышать параметры 40х40х30 см и иметь вес не более 9 кг, то есть заказ должен поместиться в фирменный рюкзак курьера.
Новые пользователи мобильного приложения могут получить бонус размером в 100 грн. Для этого необходимо найти в меню промо-код и поделиться им с другом, который получит бонусные 100 гривен. После его первого заказа в сервисе пользователь, который поделился промо-кодом, тоже получит код на скидку в 100 грн. Все промо-коды действуют на протяжении 7 дней.
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