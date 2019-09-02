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Glovo застраховала своих курьеров

Glovo застраховала своих курьеров

Служба курьерской доставки Glovo застраховала жизнь и здоровье более 10 000 курьеров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Это уникальный случай, когда компания страхует не только сотрудников офиса, но и подключенных к сервису курьеров», — отмечается в сообщении.

Когда курьеры получат выплаты по страховке – Курьеры смогут получить денежную выплату при несчастном случае, который произошел во время выполнения доставки для Glovo. Страхование покрывает как незначительные травмы, так и летальные исходы.

Страхование покрывает лишь те случаи, в которых курьер соблюдал правила дорожного движения.

Сумма страховой выплаты – Размер выплат при наступлении страхового случая может достигать 150 000 грн.

Справка Finance.ua:

  • Зарплата курьера Glovo, по опросу Rabota.ua, составляет $200-250 в неделю: работник получает 17 грн/заказ и 5,50 грн/километр. Также действует система бонусов.
  • Компания гарантирует доставить все, что угодно, в течении часа.
  • Glovo запустился в Чернигове. Это уже девятый город Украины, где работает сервис.
По материалам Finance.UA
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