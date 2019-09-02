Glovo застраховала своих курьеров

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Служба курьерской доставки Glovo застраховала жизнь и здоровье более 10 000 курьеров.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Это уникальный случай, когда компания страхует не только сотрудников офиса, но и подключенных к сервису курьеров», — отмечается в сообщении.
Когда курьеры получат выплаты по страховке – Курьеры смогут получить денежную выплату при несчастном случае, который произошел во время выполнения доставки для Glovo. Страхование покрывает как незначительные травмы, так и летальные исходы.
Страхование покрывает лишь те случаи, в которых курьер соблюдал правила дорожного движения.
Сумма страховой выплаты – Размер выплат при наступлении страхового случая может достигать 150 000 грн.
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