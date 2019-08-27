Доставка Glovo стала доступной для жителей Чернигова

Компания Glovo распространила курьерскую доставку на еще один город Украины – теперь служба работает и в Чернигове.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Где работает сервис: сейчас приложение позволяет обслуживать центральные и некоторые прилегающие к ним улицы. Позже зона покрытия сервиса будет увеличена, а доступ к актуальной карте доставки можно получить в мобильном сообщении или онлайн .

Услуга Glovo «Курьер» позволяет передать любой предмет, будь то блюда, продукты, подарки или лекарства.

Габариты доставки остаются стандартными – 40х40х30, а вес не должен превышать 9 кг.

Довідка Finance.ua:

Зарплата курьера Glovo, по опросу Rabota.ua, составляет $ 200-250 в неделю: работник получает 17 грн / заказ и 5,50 грн / километр. Также действует система бонусов.