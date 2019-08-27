Доставка Glovo стала доступной для жителей Чернигова

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Компания Glovo распространила курьерскую доставку на еще один город Украины – теперь служба работает и в Чернигове.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
Где работает сервис: сейчас приложение позволяет обслуживать центральные и некоторые прилегающие к ним улицы. Позже зона покрытия сервиса будет увеличена, а доступ к актуальной карте доставки можно получить в мобильном сообщении или онлайн.
Услуга Glovo «Курьер» позволяет передать любой предмет, будь то блюда, продукты, подарки или лекарства.
Габариты доставки остаются стандартными – 40х40х30, а вес не должен превышать 9 кг.
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