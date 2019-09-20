Нефедов предлагает вернуть лимит в 150 евро на получение посылок из-за рубежа

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов предлагает временно вернуть лимит стоимости посылок из-за рубежа, которые не облагаются налогом, со 100 до 150 евро.

Об этом он сказал в интервью “5 каналу”.

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Как отметил Нефедов, сами ставки – это парафия народных депутатов, однако этот процесс необходимо упорядочить. “Поэтому в какой-то перспективе я выступал бы за возвращение лимита назад до 150 евро, но с одновременным изменением механизма оформления всех посылок”, – сказал он.

“С точки зрения именно администрирования, я не вижу, что снижение лимита принесло существенную пользу. Дело в том, что таможня сама не умеет еще администрировать такие мелкие платежи”, – рассказал он.

По его словам, сейчас для уплаты даже небольших сумм с посылок необходимо подавать декларацию в бумажной форме, ехать на таможню и т.п. Кроме того, таможня больше тратит денег на сбор этих налогов, чем получает в бюджет.

“Со своей стороны я бы приветствовал какую-то перенастройку оформления посылок”, – отметил он и добавил, что сейчас разрабатываются новые требования к упаковке посылок.