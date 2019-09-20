Нефедов предлагает вернуть лимит в 150 евро на получение посылок из-за рубежа

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов предлагает временно вернуть лимит стоимости посылок из-за рубежа, которые не облагаются налогом, со 100 до 150 евро.
Об этом он сказал в интервью “5 каналу”.
Читайте также: Нефедов назвал два риска в реформе таможни
Как отметил Нефедов, сами ставки – это парафия народных депутатов, однако этот процесс необходимо упорядочить. “Поэтому в какой-то перспективе я выступал бы за возвращение лимита назад до 150 евро, но с одновременным изменением механизма оформления всех посылок”, – сказал он.
“С точки зрения именно администрирования, я не вижу, что снижение лимита принесло существенную пользу. Дело в том, что таможня сама не умеет еще администрировать такие мелкие платежи”, – рассказал он.
По его словам, сейчас для уплаты даже небольших сумм с посылок необходимо подавать декларацию в бумажной форме, ехать на таможню и т.п. Кроме того, таможня больше тратит денег на сбор этих налогов, чем получает в бюджет.
“Со своей стороны я бы приветствовал какую-то перенастройку оформления посылок”, – отметил он и добавил, что сейчас разрабатываются новые требования к упаковке посылок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новый пенсионный возраст в Украине: эксперт назвала последствия9 ч. назад - 7138 9
Названа проблема новых льгот для авто на еврономерах5 ч. назад - 1844 4
Андрей Каминский: украинцы не до конца понимают значимость своей кредитной историиВчера, 12:05 - 5954 4
Реальное улучшение уровня жизни в Украине начнется при росте на 11% ВВП в год - УстенкоВчера, 21:32 - 752 3
Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на iPhone 11 (инфографика)9 ч. назад - 3705 3
Когда пенсионерам начинают назначать выплаты: разъяснение ПФУ6 ч. назад - 13931 1
Межбанк: понедельник для доллара оказался днем тяжелымВчера, 18:00 - 7722
Новый пенсионный возраст в Украине: эксперт назвала последствия9 ч. назад - 7138 9
Рада планирует запустить малую налоговую реформу уже веснойВчера, 19:30 - 5887 1
Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на iPhone 11 (инфографика)9 ч. назад - 3705 3
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HDВчера, 15:10 - 731
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2285
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1162
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1731
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1496 1