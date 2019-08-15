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Нефедов назвал два риска в реформе таможни

Нефедов назвал два риска в реформе таможни

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов назвал два риска, которые могут затормозить реформу таможни или вообще сделают ее нерабочей.

Об этом он заявил во время брифинга.

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“Я вижу два больших системных риска для реформы. Первый риск – это формирование эффективного и демократического правительства”, – сообщил Нефедов.

Он объяснил, что без эффективных реформ, проводимых в смежных органах – пограничников, экологов, не будет и эффективной работы таможни.

“Второй риск суперважный – это вопрос поднятия зарплат таможенников и увеличение финансирования для таможни, так что какие бы я гениальные идеи не предлагал, но если ее будут выполнять люди с зарплатой в 25 000 гривен у директора департамента, у рядового таможенника 7-8 тысяч гривен – мне трудно поверить в эффективность такой работы”, – добавил глава таможни.

По материалам depo.ua
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