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Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на iPhone 11 (инфографика)

Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на iPhone 11 (инфографика)

Украинцу, чтобы купить iPhone 11, необходимо работать 97 дней. Это на 40 дней меньше, чем год назад.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел портал Picodi.com.

“По данным Государственной службы статистики Украины, среднемесячная зарплата в Украине в первом полугодии текущего года составляла 10 783,13 гривен (8680,4 UAH «чистыми»). Понадобится 96,7 дня, чтобы «отработать» последний айфон. Это на 40 дней меньше, чем год назад”, – говорится в сообщении.

В лидерах рейтинга оказались:

  • Швейцария,
  • США,
  • Люксембург.

В этих странах соотношение iPhone к средней заработной плате является самым выгодным. Среднестатистический швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 за 4,8 дня, американец – за 5,8 дня, a люксембуржец – за 6,7 дня.

Антирекорд принадлежит Мексике: в этой стране среднестатистический житель должен откладывать на новый iPhone 54,2 дня. В таких странах как Польша и Чехия новый гаджет равнозначен по стоимости 31,8 и 25,2 рабочих дня.

Напомним, ранее в Picodi.com уже изучали стартовые цены на новый iPhone. В 2018 г. верхнюю строчку антирейтинга заняли Филиппины (более 156 дней), за ними расположился Пакистан (более 88 дней). В Аргентине, Индии, Китае и Мексике требуется более 50 рабочих дней. Наиболее соотносимой со стоимостью смартфона оказалась оплата труда в Швейцарии, Люксембурге, Норвегии, Дании и Эмиратах, где в 2018 году требовалось меньше 7 дней. Как выглядит этот рейтинг в сентябре 2019 года?

По материалам Finance.UA
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