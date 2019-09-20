Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на iPhone 11 (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинцу, чтобы купить iPhone 11, необходимо работать 97 дней. Это на 40 дней меньше, чем год назад.
Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел портал Picodi.com.
“По данным Государственной службы статистики Украины, среднемесячная зарплата в Украине в первом полугодии текущего года составляла 10 783,13 гривен (8680,4 UAH «чистыми»). Понадобится 96,7 дня, чтобы «отработать» последний айфон. Это на 40 дней меньше, чем год назад”, – говорится в сообщении.
В лидерах рейтинга оказались:
В этих странах соотношение iPhone к средней заработной плате является самым выгодным. Среднестатистический швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 за 4,8 дня, американец – за 5,8 дня, a люксембуржец – за 6,7 дня.
Антирекорд принадлежит Мексике: в этой стране среднестатистический житель должен откладывать на новый iPhone 54,2 дня. В таких странах как Польша и Чехия новый гаджет равнозначен по стоимости 31,8 и 25,2 рабочих дня.
Напомним, ранее в Picodi.com уже изучали стартовые цены на новый iPhone. В 2018 г. верхнюю строчку антирейтинга заняли Филиппины (более 156 дней), за ними расположился Пакистан (более 88 дней). В Аргентине, Индии, Китае и Мексике требуется более 50 рабочих дней. Наиболее соотносимой со стоимостью смартфона оказалась оплата труда в Швейцарии, Люксембурге, Норвегии, Дании и Эмиратах, где в 2018 году требовалось меньше 7 дней. Как выглядит этот рейтинг в сентябре 2019 года?
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В налоговой службе рассказали, как будут применять кэшбэк по новому законуВчера, 15:02 - 2970 16
Бюджет Украины можно сбалансировать без МВФ - депутатПозавчера, 14:23 - 1720 8
У Зеленского объяснили, почему нельзя снизить налогиВчера, 16:07 - 1931 7
Американская компания представила доступный электрокарВчера, 03:03 - 2056 7
Нацбанк выкупил с рынка более $269 млнВчера, 11:12 - 1126 5
В Раде планируют пересмотреть законопроект об уменьшении пенсионного возраста для женщинВчера, 11:05 - 13571 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 7617
ПФУ сообщил, сколько денег заложено в Госбюджете-2020 на выплату пенсийВчера, 11:42 - 6151
В Нацбанке назвали банки, которые зафиксировали убытки за 8 месяцевВчера, 13:44 - 5796
Межбанк: понедельник для доллара оказался днем тяжелымВчера, 18:00 - 5657
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HDВчера, 15:10 - 353
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2129
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1099
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1667
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1413 1