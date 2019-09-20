Глава Таможни предложил фиксированную цену за растаможку старых еврономеров

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов считает возможным установить фиксированную цену за растаможивание старых транспортных средств с иностранной регистрацией.

Читайте также: Названа проблема новых льгот для авто на еврономерах

Как отметил Нефедов, основные проблемы возникают при растаможке автомобилей старше 10 лет.

“Оценить стоимость автомобиля, которому 15 лет, и смотреть, сколько раз он был бит или покрашен, для таможни достаточно тяжело и проблематично”, – рассказал он.

По его словам, разница в стоимости 500 долларов может быть существенна.

“Поэтому для самых дешевых авто было бы логично сделать какую-то фиксированную сумму за растаможку, чтобы упростить этот процесс и уменьшить число скандалов и возможных коррупционных рисков”, – рассказал глава Государственной таможенной службы.

Как отметил Нефедов, сейчас Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады разрабатывает законодательные изменения, которые касаются упрощения растаможивания евроблях.