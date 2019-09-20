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Глава Таможни предложил фиксированную цену за растаможку старых еврономеров

Глава Таможни предложил фиксированную цену за растаможку старых еврономеров

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов считает возможным установить фиксированную цену за растаможивание старых транспортных средств с иностранной регистрацией.

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Как отметил Нефедов, основные проблемы возникают при растаможке автомобилей старше 10 лет.

“Оценить стоимость автомобиля, которому 15 лет, и смотреть, сколько раз он был бит или покрашен, для таможни достаточно тяжело и проблематично”, – рассказал он.

По его словам, разница в стоимости 500 долларов может быть существенна.

“Поэтому для самых дешевых авто было бы логично сделать какую-то фиксированную сумму за растаможку, чтобы упростить этот процесс и уменьшить число скандалов и возможных коррупционных рисков”, – рассказал глава Государственной таможенной службы.

Как отметил Нефедов, сейчас Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады разрабатывает законодательные изменения, которые касаются упрощения растаможивания евроблях.

По материалам 5 канал
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