Глава Таможни предложил фиксированную цену за растаможку старых еврономеров

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Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов считает возможным установить фиксированную цену за растаможивание старых транспортных средств с иностранной регистрацией.
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Как отметил Нефедов, основные проблемы возникают при растаможке автомобилей старше 10 лет.
“Оценить стоимость автомобиля, которому 15 лет, и смотреть, сколько раз он был бит или покрашен, для таможни достаточно тяжело и проблематично”, – рассказал он.
По его словам, разница в стоимости 500 долларов может быть существенна.
“Поэтому для самых дешевых авто было бы логично сделать какую-то фиксированную сумму за растаможку, чтобы упростить этот процесс и уменьшить число скандалов и возможных коррупционных рисков”, – рассказал глава Государственной таможенной службы.
Как отметил Нефедов, сейчас Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады разрабатывает законодательные изменения, которые касаются упрощения растаможивания евроблях.
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