Названа проблема новых льгот для "евробляхеров"

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Отсрочка введения штрафов для водителей авто на еврономерах поставит в проигрышную ситуацию тех автовладельцев, которые уже растаможили свои “евробляхи” по новым правилам.
Об этом заявил автоюрист Денис Конюшко, комментируя соответствующий законопроект Президента Владимира Зеленского.
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“Возникают вопросы у тех людей, которые уже растаможили автомобили. Почему они растаможивали абсолютно по другим ценам, чем будут у тех, кто не выполнял обязанности и получил каникулы до нового года?” – подчеркнул эксперт.
Конюшко отметил, что компенсации автовладельцам, уже растаможившим “евробляхи”, невозможны.
“Кроме того, уже множество владельцев продали свои автомобили, лишились их, перерегистрировали и так далее. Конечно, было бы логично создать этот механизм, но я уверен на 99%, что он не будет создан”, – добавил он.
По словам автоюриста, после окончания выборов логично было бы, чтобы дедлайн относительно растаможки автомобилей больше не переносили.
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